Роман Павлюченко: Кокорин - это хороший выбор для «Спартака»

Бывший нападающий «Спартака»и сборной России Роман Павлюченко прокомментировал переход Александра Кокорина в московский клуб.

«Я ожидал, что он перейдет в «Спартак». Он креативный, и именно такого игрока атаки не хватало красно-белым. Думаю у него должно получиться в «Спартаке».

По именам нападение «Спартака» смотрится хорошо. Как будет - покажет сезон. Кокорин в хорошей форме. Он - усиление атаки «Спартака», это хороший выбор», - цитирует Павлюченко ТАСС.

Напомним, сегодня «Спартак» объявил о подписании контракта с Кокориным по схеме «3+1».

Вторую часть прошлого сезона 29-летний форвард на правах аренды выступал за «Сочи». В 10 сыгранных матчах игрок забил семь голов и сделал три результативные передачи.