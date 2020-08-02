Защитники Евдокимов и Прошкин перешли из «Химок» в «Торпедо»

Защитники Андрей Евдокимов и Егор Прошкин перешли из «Химок» в «Торпедо».

Официальный сайт московского клуба сообщает, что контракты с обоими футболистами заключены до 2023 года.

21-летний Евдокимов провел 15 матчей в «Химках-М», а также по одному разу выходил на поле в ФНЛ и Кубке России. 21-летний Прошкин сыграл в 15 матчах ПФЛ и забил три гола.

Добавим, что сегодня «Торпедо» проведет первый матч сезона в первенстве ФНЛ. В Ярославле черно-белые встретятся с местным «Шинником». Матч начнется в 16:30 мск.