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02 августа 15:23
автор: Юрий Нечаев

Защитники Евдокимов и Прошкин перешли из «Химок» в «Торпедо»

Сегодня черно-белые сыграют с «Шинником».

Защитники Андрей Евдокимов и Егор Прошкин перешли из «Химок» в «Торпедо».

Официальный сайт московского клуба сообщает, что контракты с обоими футболистами заключены до 2023 года.

21-летний Евдокимов провел 15 матчей в «Химках-М», а также по одному разу выходил на поле в ФНЛ и Кубке России. 21-летний Прошкин сыграл в 15 матчах ПФЛ и забил три гола.

Добавим, что сегодня «Торпедо» проведет первый матч сезона в первенстве ФНЛ. В Ярославле черно-белые встретятся с местным «Шинником». Матч начнется в 16:30 мск.

источник: ФК «Торпедо»
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