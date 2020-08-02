Ловрен прибыл в Санкт-Петербург

Как сообщает пресс-служба «Зенита», завтра хорватский футболист познакомится с партнерами по команде, тренерским штабом и проведет первую тренировку в составе «Зенита».

Напомним, что 27 июля, пресс-служба «Зенита» сообщила о том, что защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен стал игроком петербургского клуба. Сумма трансфера составила около 12 миллионов евро. 31-летний игрок подписал контракт сроком на три года.

Защитник сборной Хорватии за шесть лет в составе «мерсисайдцев» выиграл чемпионат Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.