Дмитрий Губерниев: Эх, не придет Юран ко мне на эфир в понедельник

«Эх, не придет Юран ко мне на эфир в понедельник!! Забоялся, а какой был шанс рассказать, показать и быть услышанным!!! Эх, Сергей....Ох, Сергей....», - написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Напомним, вчера «Химки» официально объявили о том, что Юран покидает команду. Генеральный директор клуба Александр Зайцев объяснил данное решение тем, что стороны не смогли договориться об улучшении условий действующего контракта.

Позже Юран сообщил, что собирается направить в УЕФА иск против подмосковного клуба, отметив, что будет бороться за честь и достоинство до конца.