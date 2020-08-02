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02 августа 20:56

Дмитрий Губерниев: Эх, не придет Юран ко мне на эфир в понедельник

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран не придет на интервью.

«Эх, не придет Юран ко мне на эфир в понедельник!! Забоялся, а какой был шанс рассказать, показать и быть услышанным!!! Эх, Сергей....Ох, Сергей....», - написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Напомним, вчера «Химки» официально объявили о том, что Юран покидает команду. Генеральный директор клуба Александр Зайцев объяснил данное решение тем, что стороны не смогли договориться об улучшении условий действующего контракта.

Позже Юран сообщил, что собирается направить в УЕФА иск против подмосковного клуба, отметив, что будет бороться за честь и достоинство до конца.

источник: Телеграм-канал Дмитрия Губерниева
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