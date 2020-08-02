Уволенный из «Химок» Юран подаст иск против клуба в УЕФА

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран сообщил, что собирается направить в УЕФА иск против подмосковного клуба.

«По регламенту, сначала нужно уволить тренера, а потом назначать нового. Так сделано не было. Юрист сейчас готовит бумаги напрямую в УЕФА. Мне звонят многие журналисты из Европы. Это резонанс. Мы дошли до финала Кубка, вышли в РПЛ, а меня выбросили на помойку, как собаку.

Иск будет подан о нарушении спортивного закона. Еще одно нарушение в том, что они не имели права не пускать меня на базу.

Я буду бороться за честь и достоинство до конца. Буду разбираться, чтобы в дальнейшем такого с тренерами не происходило. Это невероятный труд. Это огромный стресс, нервы. Если что, я даже готов к тому, чтобы больше не работать. Главное, чтобы такого не повторялось в будущем», — сказал Юран в интервью «РБ-Спорт».

Напомним, вчера «Химки» официально объявили о том, что Юран покидает команду. Генеральный директор клуба Александр Зайцев объяснил данное решение тем, что стороны не смогли договориться об улучшении условий действующего контракта.