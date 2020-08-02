Сергей Игнашевич: У команд, вылетевших из РПЛ, сейчас есть громадное преимущество

- Было очень много моментов и у одних, и у других ворот. У меня такое ощущения, что будь этот матч в середине сезона, реализация была бы значительно выше. Ничто не заменит официальных матчей. В этом смысле я считаю, что у команд РПЛ, которые вылетели, сейчас есть громадное преимущество перед всеми остальными. Не хватало игрового тонуса, как бы мы хорошо ни готовились и какие бы контрольные матчи ни играли, - передает слова Игнашевича пресс-служба ФНЛ.

Добавим, что в следующем туре «Шинник» в гостях встретится с «Акроном», а «Торпедо» на выезде сыграет со «Спартаком-2».