Александр Медведев: Пирамида молодежного футбола должна ежегодно давать несколько игроков для основы

- Андрей будет полностью сосредоточен на спортивных вопросах. Пирамида молодежного футбола должна ежегодно давать несколько игроков для основы, как это происходит в «Аяксе», «Баварии» и «Барселоне». Потом эти футболисты не только могут играть основе, но и приобретают высокую рыночную стоимость, - передает слова Медведева «РИА Новости».

Напомним, что Аршавин завершил игровую карьеру в конце 2018 года. В общей сложности он провел за «Зенит» 374 матча во всех турнирах, записав на свой счет 78 голов и 106 результативных передач. Вместе с клубом из Санкт-Петербурга Аршавин трижды выигрывал чемпионат России, а также Кубок Премьер-лиги, Суперкубок России, Кубок и Суперкубок УЕФА.