Игорь Суркис: Если бы Семин не оказался таким хлюпиком, может и по сей день работал в «Динамо»

- Почему у Семина сразу получилось? Потому что он в этой среде работал. Не имеет значения, он работал в России или здесь... Он знает эту среду очень хорошо. Наш чемпионат. Считаю, что Семин проделал идеальную работу в киевском «Динамо».

Просто если бы он не оказался таким хлюпиком, который побежал за своими акциями в московский «Локомотив», а может он бы и по сей день работал в «Динамо». Второй раз он вошел в эту реку, но уже отношение было к нему другое, даже болельщиков, - передает слова Суркиса портал Footboom.com.

Напомним, что Семин тренировал киевское «Динамо» с 2007 по 2009 год, а также с 2010 по 2012 год. Под его руководством киевляне становились чемпионами Украины и обладателями Суперкубка страны.