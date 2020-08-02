Ловрен выбрал игровой номер

Как сообщает пресс-служба «Зенита», 31-летний хорват будет выступать за команду в футболке под номером 6.

В воскресенье самолет Деян Ловрен прибыл в Санкт-Петербург, завтра хорватский футболист познакомится с партнерами по команде, тренерским штабом и проведет первую тренировку в составе «Зенита».

Напомним, что 27 июля, пресс-служба «Зенита» сообщила о том, что защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен стал игроком петербургского клуба. Сумма трансфера составила около 12 миллионов евро. 31-летний игрок подписал контракт сроком на три года.