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02 августа 22:12

Ловрен выбрал игровой номер

Новый защитник «Зенита» Деян Ловрен определился с игровым номером.

Как сообщает пресс-служба «Зенита», 31-летний хорват будет выступать за команду в футболке под номером 6.

В воскресенье самолет Деян Ловрен прибыл в Санкт-Петербург, завтра хорватский футболист познакомится с партнерами по команде, тренерским штабом и проведет первую тренировку в составе «Зенита».

Напомним, что 27 июля, пресс-служба «Зенита» сообщила о том, что защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен стал игроком петербургского клуба. Сумма трансфера составила около 12 миллионов евро. 31-летний игрок подписал контракт сроком на три года.

источник: ФК «Зенит»
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