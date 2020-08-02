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02 августа 22:31

Аллегри может сменить Конте в «Интере»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте по окончании сезона остался не доволен тем, что клуб не предоставил ему и его игрокам «защиту» от критики.

По информации La Gazzetta dello Sport, увольнение Конте маловероятно, однако специалист вполне может сам покинуть команду этим летом, если не получит больше полномочий.

Как отмечает Sport Mediaset, если переговоры между руководством и тренером провалятся, тогда основным вариантом замены Конте будет человек, который сменил его, когда он внезапно покинул «Ювентус» в 2014 году, - Массимилиано Аллегри.

Напомним, что после трех побед Конте в чемпионате Италии с «Ювентусом» Аллегри выиграл пять титулов серии А с туринской командой и дважды выводил ее финал Лиги чемпионов.

Добавим, что в минувшем сезоне «Интер» под руководством Конте занял второе место в чемпионате Италии, уступив «Ювентусу» всего одно очко.

источник: La Gazzetta dello Sport
источник: Sport Mediaset
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