Аллегри может сменить Конте в «Интере»

По информации La Gazzetta dello Sport, увольнение Конте маловероятно, однако специалист вполне может сам покинуть команду этим летом, если не получит больше полномочий.

Как отмечает Sport Mediaset, если переговоры между руководством и тренером провалятся, тогда основным вариантом замены Конте будет человек, который сменил его, когда он внезапно покинул «Ювентус» в 2014 году, - Массимилиано Аллегри.

Напомним, что после трех побед Конте в чемпионате Италии с «Ювентусом» Аллегри выиграл пять титулов серии А с туринской командой и дважды выводил ее финал Лиги чемпионов.

Добавим, что в минувшем сезоне «Интер» под руководством Конте занял второе место в чемпионате Италии, уступив «Ювентусу» всего одно очко.