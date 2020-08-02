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02 августа 23:11

Инфантино не будет отстранен на время расследования

Президент ФИФА Джанни Инфантино не будет отстранен на время расследования, проводимого в его отношении швейцарской прокуратурой.

«Президент ФИФА продолжит полностью осуществлять свои функции в ФИФА и выполнять свои обязанности, он продолжит сотрудничать с властями в Швейцарии и в мире», - цитирует ТАСС пресс-службу организации.

Напомним, что 30 июля правительство Швейцарии на официальном сайте сообщило, что швейцарская прокуратура начала разбирательство в отношении президента ФИФА Джанни Инфантино и главного прокурора Верхнего Вале Ринальдо Арнольда, а также Михаэля Лаубера, заявившего 24 июля об отставке с поста федерального прокурора Швейцарии.

Отмечается, что специально назначенный прокурор Стефан Келлер пришел к выводу, что в связи со встречами генерального прокурора Майкла Лаубера с президентом ФИФА и главным прокурором Верхнего Вале имеются признаки преступного поведения. Речь идет о возможном нарушении закона по статьям, касающимся злоупотребления полномочиями, нарушения служебной тайны, препятствия уголовному расследованию и подстрекательства к этим действиям.

источник: ТАСС
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