Игорь Ледяхов: Никогда не видел такого, что происходит в последний месяц в «Химках»

- Я никогда не видел такого, что происходит в последний месяц в «Химках. Это позор для нашего футбола. То клуб выходит в РПЛ, то не выходит, регламент непонятный, ждут последнего тура, чтобы решить, кто вылетает. Цирк устроили с тренерами. Один ушел, другой пришел, его убрали через две игры. Убрали генерального директора. Я даже не знаю, кто сегодня вообще управляет «Химками». Все это выглядит очень странно, - приводят слова Ледяхова «Известия».

Напомним, 29 июля пост генерального директора «Химок» покинул Василий Иванов. 1 августа подмосковный клуб официально объявил о том, что главный тренер команды Сергей Юран также покидает команду. Новый генеральный директор «Химок» Александр Зайцев объяснил данное решение тем, что стороны не смогли договориться об улучшении условий действующего контракта. В тот же день на пост главного тренера подмосковной команды был назначен бывший наставник «Спартака» Дмитрий Гунько.

Добавим, что в матче 1-го тура нового сезона российской премьер-лиги «Химки» 8 августа на своем поле примут ЦСКА.