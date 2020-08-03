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03 августа 16:28
автор: Юрий Нечаев

Бывший защитник «Анжи» Гаджибеков перешел в «Чайку» (фото)

Контракт рассчитан на один сезон.

Защитник Али Гаджибеков продолжит карьеру в «Чайке».

Опытный футболист подписал соглашение на один год, сообщает пресс-служба клуба.

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⚡ Али Гаджибеков – В Стае! ⚡ 30-летний защитник подписал годичный контракт. ⠀ В понедельник, 3 августа, футбольный клуб «Чайка» подписал однолетний контракт с Али Гаджибековым. ⠀ Защитник провел 11 лет в «Анжи», где застал лучшие времена махачкалинского клуба: бронзовые медали Российской Премьер-Лиги, финал Кубка России и 1/8 Лиги Европы. ⠀ Последний сезон Гаджибеков, права на которого принадлежали самарским «Крыльям Советов», провел в аренде в «Нижнем Новгороде». ⠀ #будьвстае #фкчайка #занамивсяобласть

Публикация от FC Chayka / ФК Чайка (@chaykafc)

30-летний Гаджибеков большую часть карьеры провел в «Анжи». За махачкалинский клуб он провел 194 матча. В сезоне-2012/13 футболист вместе с «Анжи» выиграл бронзовые медали чемпионата России, а также дошел до финала Кубка страны.

В прошлом сезоне Гаджибеков на правах аренды выступал за »»Нижний Новгород». В его активе один забитый мяч в 14 сыгранных матчах.

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