Бывший защитник «Анжи» Гаджибеков перешел в «Чайку» (фото)

Защитник Али Гаджибеков продолжит карьеру в «Чайке».
Опытный футболист подписал соглашение на один год, сообщает пресс-служба клуба.
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⚡ Али Гаджибеков – В Стае! ⚡ 30-летний защитник подписал годичный контракт. ⠀ В понедельник, 3 августа, футбольный клуб «Чайка» подписал однолетний контракт с Али Гаджибековым. ⠀ Защитник провел 11 лет в «Анжи», где застал лучшие времена махачкалинского клуба: бронзовые медали Российской Премьер-Лиги, финал Кубка России и 1/8 Лиги Европы. ⠀ Последний сезон Гаджибеков, права на которого принадлежали самарским «Крыльям Советов», провел в аренде в «Нижнем Новгороде». ⠀ #будьвстае #фкчайка #занамивсяобласть
Публикация от FC Chayka / ФК Чайка (@chaykafc)