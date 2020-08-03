Бывший защитник «Анжи» Гаджибеков перешел в «Чайку» (фото)

Опытный футболист подписал соглашение на один год, сообщает пресс-служба клуба.

30-летний Гаджибеков большую часть карьеры провел в «Анжи». За махачкалинский клуб он провел 194 матча. В сезоне-2012/13 футболист вместе с «Анжи» выиграл бронзовые медали чемпионата России, а также дошел до финала Кубка страны.

В прошлом сезоне Гаджибеков на правах аренды выступал за »»Нижний Новгород». В его активе один забитый мяч в 14 сыгранных матчах.