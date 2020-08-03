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03 августа 16:43
автор: Юрий Нечаев

Сергей Семак: Ловрен – опытный игрок. Ему потребуется немного времени, чтобы влиться в коллектив

Хорватский защитник призван заменить Бранислава Ивановича, покинувшего клуб.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что защитнику Деяну Ловрену не понадобиться много времени, чтобы набрать форму.

«Это опытный игрок, ему достаточно будет небольшого периода времени, чтобы понять требования, чуть-чуть набрать форму и влиться в коллектив. Конечно, это займет какое-то время и нам бы хотелось, чтобы это случилось как можно быстрее. Посмотрим, пока сказать сложно», - цитирует тренера пресс-служба клуба.

Напомним, что 27 июля Ловрен подписал трехлетний контракт с «Зенитом». Сумма трансфера защитника составила 12 миллионов евро.

7 августа «Зенит» сыграет против «Локомотива» за Суперкубок России, а 11 августа, в первом туре чемпионата России, питерцы в гостях встретятся с «Ротором».

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