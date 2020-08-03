Сергей Семак: Ловрен – опытный игрок. Ему потребуется немного времени, чтобы влиться в коллектив

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что защитнику Деяну Ловрену не понадобиться много времени, чтобы набрать форму.

«Это опытный игрок, ему достаточно будет небольшого периода времени, чтобы понять требования, чуть-чуть набрать форму и влиться в коллектив. Конечно, это займет какое-то время и нам бы хотелось, чтобы это случилось как можно быстрее. Посмотрим, пока сказать сложно», - цитирует тренера пресс-служба клуба.

Сергей Семак: «Главное — подойти к Суперкубку в хорошем функциональном состоянии»



Главный тренер сине-бело-голубых — о подготовке к игре с «Локомотивом», предстоящем старте сезона и Деяне Ловрене: https://t.co/FWhWX1TJgm#ЗенитЛоко pic.twitter.com/LEhwzpuslM — ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) August 3, 2020

Напомним, что 27 июля Ловрен подписал трехлетний контракт с «Зенитом». Сумма трансфера защитника составила 12 миллионов евро.