Сафонов признан лучшим игроком «Краснодара» в минувшем сезоне по версии болельщиков

Болельщики «Краснодара» признали голкипера Матвея Сафонова лучшим игроком команды в минувшем сезоне.

Голосование проходило на сайте клуба. Сафонов набрал 20,82 % голосов и опередил Вандерсона (15,96 %) и Маркуса Берга (8,98 %).

Матвей Сафонов - лучший «бык» сезона 😁 💪



Более 20% болельщиков отдали свои голоса за Матвея в голосовании за лучшего игрока завершившегося сезона 🙌 Поздравляем Матвея!



А за кого голосовал ты?https://t.co/ltc3GXYNPD — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) August 3, 2020

21-летний Сафонов в минувшем сезоне провел за «быков» 33 матча, пропустил 42 гола и девять раз сыграл «на ноль».