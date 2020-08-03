Слуцкий - о ничьей с «КАМАЗом»: Были моменты, которые понравились, были и недочеты

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал ничью с «КАМАЗом» в контрольном матче.

«Хороший спарринг, «КАМАЗ» был крайне мотивирован. Мы решали свои задачи, потому что у нас была достаточно тяжелая неделя, и сейчас мы уже в более спокойном режиме будем готовиться.

Основная задача была, чтобы никто не получил травмы. Что касается каких-то моментов, связанных с тактикой, уровнем нашей функциональной готовности, то здесь есть повод для оценок, есть повод для того, чтобы скорректировать последнюю неделю работы.

Всегда в любой игре есть положительные и отрицательные моменты, поэтому я бы не стал концентрироваться на финальном результате, он не является большой самоцелью. Еще раз говорю: были моменты, как индивидуальные, так и групповые, которые понравились. Были и недочеты, которые тоже происходят в любой игре», — приводит слова Слуцкого клубная пресс-служба.

Напомним, товарищеская встреча между «Рубином» и «КАМАЗом» завершилась со счетом 1:1.