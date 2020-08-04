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04 августа 15:51
автор: Юрий Нечаев

Президент РПЛ Прядкин может быть отправлен в отставку

Первый тур РПЛ нового сезона стартует 8 августа.

Президент РПЛ Сергей Прядкин может быть отправлен в отставку в ближайшее время.

Как сообщает Metaraitings, клубы лиги могут вынести вотум недоверия руководителю на одном из ближайших заседаний общего собрания Премьер-лиги.

Источник сообщает, что клубы недовольны тем, как была проведена часть сезона после пандемии коронавируса.

Сменить Прядкина на его должности могут бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус, генеральный секретарь РФС Александр Алаев и экс-гендиректор «Динамо» Дмитрий Иванов.

источник: Metaratings
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