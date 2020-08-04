«Мордовия» не сможет выступить в ПФЛ и потеряет профессиональный статус

Саранский футбольный клуб «Мордовия» в следующем сезоне не выступит в ПФЛ и потеряет профессиональный статус.

Об этом сообщил директор клуба Николай Левин.

«Время, чтобы погасить долги и пройти лицензирование в ПФЛ, ушло. Если команда и будет играть, то уже среди любительских коллективов. Клуб пока функционирует, юридическое лицо сохранено. Не теряем и надежду, что полугодовая задолженность по зарплатам будет погашена», - цитирует Левина ТАСС.

Напомним, в минувшем сезоне «Мордовия» выступала в ФНЛ, где заняла последнее, 20-е место.

Из-за долгов клуб не смог пройти лицензирование для участия в ФНЛ и ПФЛ.