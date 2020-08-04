Футбольный союз Нидерландов разрешил девушке выступать за мужскую команду

Как сообщает пресс-служба KNVB, в сезоне-2020/21 футбольный союз Нидерландов запускает пилотный проект, чтобы позволить женщинам участвовать в любительском футболе в категории А для мужских клубов: 19-летняя Эллен Фоккема получит право играть в футбол в первой мужской команде «Фоарута», которая выступает в четвертом дивизионе страны.

Отметим, что на данный момент в Нидерландах разрешены смешанные команды только до 19 лет. После девушки вынуждены играть или в женской команде, или с мужчинами в категории В.

«Это здорово, что я могу продолжать играть в этой команде. Я играю с этими ребятами с пяти лет, и мне было жаль, что я не смогу продолжить играть с ними в одной команде в следующем году. В KNVB мне всегда советовали продолжать играть с ребятами как можно дольше, так почему это не должно быть возможно? Это довольно сложная задача, но это волнует только меня. Я спросила руководство клуба, возможно ли что-то сделать, и мы вместе отправили запрос в футбольный союз. Мои партеры по команде также с энтузиазмом отреагировали, что я могу остаться с ними. Я не могу сказать, что из этого получится, но я в любом случае очень рад, что могу принять участие в этом эксперименте», - цитирует Фоккеме пресс-служба KNVB.

«Каждый год в ассоциацию обращаются с просьбой разрешить женщине играть в футбол в своей первой мужской команде. KNVB выступает за разнообразие и равенство. Мы считаем, что должно быть место для всех и каждого. Более того, в этих случаях есть хорошая спортивная задача, которую мы не хотим блокировать. Вот почему мы начинаем этот проект. Опыт покажет, как это работает. Мы будем следить за тем, как идут дела, в тесной консультации с клубом. Исходя из этого, мы могли бы применить какие-то изменения», - прокомментировал решение футбольного союза директор по развитию футбола в KNVB Арт Лангелер.