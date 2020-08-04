ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
04 августа 18:08

Футбольный союз Нидерландов разрешил девушке выступать за мужскую команду

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) в качестве эксперимента разрешил Эллен Фоккеме выступать за мужской клуб «Фоарут».

Как сообщает пресс-служба KNVB, в сезоне-2020/21 футбольный союз Нидерландов запускает пилотный проект, чтобы позволить женщинам участвовать в любительском футболе в категории А для мужских клубов: 19-летняя Эллен Фоккема получит право играть в футбол в первой мужской команде «Фоарута», которая выступает в четвертом дивизионе страны.

Отметим, что на данный момент в Нидерландах разрешены смешанные команды только до 19 лет. После девушки вынуждены играть или в женской команде, или с мужчинами в категории В.

«Это здорово, что я могу продолжать играть в этой команде. Я играю с этими ребятами с пяти лет, и мне было жаль, что я не смогу продолжить играть с ними в одной команде в следующем году. В KNVB мне всегда советовали продолжать играть с ребятами как можно дольше, так почему это не должно быть возможно? Это довольно сложная задача, но это волнует только меня. Я спросила руководство клуба, возможно ли что-то сделать, и мы вместе отправили запрос в футбольный союз. Мои партеры по команде также с энтузиазмом отреагировали, что я могу остаться с ними. Я не могу сказать, что из этого получится, но я в любом случае очень рад, что могу принять участие в этом эксперименте», - цитирует Фоккеме пресс-служба KNVB.

«Каждый год в ассоциацию обращаются с просьбой разрешить женщине играть в футбол в своей первой мужской команде. KNVB выступает за разнообразие и равенство. Мы считаем, что должно быть место для всех и каждого. Более того, в этих случаях есть хорошая спортивная задача, которую мы не хотим блокировать. Вот почему мы начинаем этот проект. Опыт покажет, как это работает. Мы будем следить за тем, как идут дела, в тесной консультации с клубом. Исходя из этого, мы могли бы применить какие-то изменения», - прокомментировал решение футбольного союза директор по развитию футбола в KNVB Арт Лангелер.

источник: Королевский футбольный союз Нидерландов
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Сыгран первый тур женской футбольной СуперлигиЯркие моменты 1-ого матча квалификации НХЛ: «Каролина» обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» (Видео)Топ-масел для бензиновых и дизельных двигателейФото Исинбаевой в купальнике вызвало бурную реакциюХореограф: Тутберидзе попросила Щербакову покинуть её группуАлександр Кокорин назвал свою главную цель в «Спартаке»
Уильямс подписал новый контракт с «Манчестер Юнайтед»
Футболист является воспитанником клуба.
04.08.2020 18:24
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Футбольный союз Нидерландов разрешил девушке выступать за мужскую команду
Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) в качестве эксперимента разрешил Эллен Фоккеме выступать за мужской клуб «Фоарут».
04.08.2020 18:08
Футбол
Дибала признан лучшим игроком Серии А по итогам сезона
«Ювентус» в очередной раз стал чемпионом Италии.
04.08.2020 17:53
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Влашич признан лучшим игроком ЦСКА в июле
Хорват в четвертый раз за сезон стал игроком месяца.
04.08.2020 17:35
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Шунин второй год подряд признан лучшим игроком «Динамо» по итогам сезона
Голкипер является воспитанником бело-голубых.
04.08.2020 17:13
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Полузащитник «Краснодара» Жигулев будет играть за «Ротор» на правах аренды
Футболист будет заявлен под 20-м номером.
04.08.2020 16:45
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Глушаков сообщил об уходе из «Ахмата»
31 июля завершился контракт футболиста.
04.08.2020 16:32
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Мордовия» не сможет выступить в ПФЛ и потеряет профессиональный статус
Команда три сезона выступала в Премьер-лиге.
04.08.2020 16:09
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Президент РПЛ Прядкин может быть отправлен в отставку
Первый тур РПЛ нового сезона стартует 8 августа.
04.08.2020 15:51
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Уфа» объявила о продлении контрактов с шестью футболистами
Сроки соглашений не сообщаются.
04.08.2020 15:39
Футбол
автор: Юрий Нечаев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика