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04 августа 18:52
автор: Юрий Нечаев

«Химки» объявили о подписании новых контрактов с Мартусевичем и Тихоновым

В следующем сезоне подмосковный клуб выступит в РПЛ.

Полузащитник Максим Мартусевич и защитник Михаил Тихонов подписали новые контракты с «Химками».

Соглашения обоих футболистов рассчитаны на два года, сообщает пресс-служба клуба.

25-летний Мартусевич выступает за «Химки» с февраля 2020 года. В прошлом сезоне он принял участие в 13 матчах и отметился двумя результативными передачами.

22-летний Тихонов в прошлом сезоне выступал за «Химки-2» в ПФЛ. В его активе один гол и три результативные передачи в 16 проведенных играх.

В первом туре чемпионата России-2020/21 подмосковный клуб на своем поле примет ЦСКА. Игра состоится 8 августа.

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