«Химки» объявили о подписании новых контрактов с Мартусевичем и Тихоновым

Полузащитник Максим Мартусевич и защитник Михаил Тихонов подписали новые контракты с «Химками».

Соглашения обоих футболистов рассчитаны на два года, сообщает пресс-служба клуба.

🤝🏻 Полузащитник Максим Мартусевич и защитник Михаил Тихонов заключили новые соглашения с «Химками» на два года.https://t.co/mbUlm6RgCf pic.twitter.com/zffyaYiffJ — ФК Химки (@fc_khimki) August 4, 2020

25-летний Мартусевич выступает за «Химки» с февраля 2020 года. В прошлом сезоне он принял участие в 13 матчах и отметился двумя результативными передачами.