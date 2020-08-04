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Дмитрий Селюк: Юран договорился с «Химками» и не будет жаловаться в УЕФА
04 августа 20:47
автор: Юрий Волохов

Дмитрий Селюк: Юран договорился с «Химками» и не будет жаловаться в УЕФА

Известный футбольный агент, который ранее представлял интересы Сергея Юрана, рассказал «Советскому спорту» о планах бывшего главного тренера химкинского клуба.

«По моей информации, «Химки» и Юран ударили по рукам, - заявил Селюк. - Никаких претензий у Сергея к подмосковному клубу больше нет. И жаловаться в УЕФА на свое увольнение он не будет».

Напомним, что на прошлой неделе «Химки» расторгли контракт со специалистом, под руководством которого клуб вышел в РПЛ-2020/21 и дошел до финала Кубка России-2020. После этого Юран заявил, что инициатором его увольнения стало руководство «Спартака», которое превращает «Химки» в свой фарм-клуб. Новым главным тренером команды вскоре был назначен Дмитрий Гунько, до этого трудившийся в молодежной академии красно-белых.

Юран намеревался подать жалобу в УЕФА, чтобы там провели расследование обстоятельств его увольнения.

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