Дмитрий Селюк: Юран договорился с «Химками» и не будет жаловаться в УЕФА

«По моей информации, «Химки» и Юран ударили по рукам, - заявил Селюк. - Никаких претензий у Сергея к подмосковному клубу больше нет. И жаловаться в УЕФА на свое увольнение он не будет».

Напомним, что на прошлой неделе «Химки» расторгли контракт со специалистом, под руководством которого клуб вышел в РПЛ-2020/21 и дошел до финала Кубка России-2020. После этого Юран заявил, что инициатором его увольнения стало руководство «Спартака», которое превращает «Химки» в свой фарм-клуб. Новым главным тренером команды вскоре был назначен Дмитрий Гунько, до этого трудившийся в молодежной академии красно-белых.

Юран намеревался подать жалобу в УЕФА, чтобы там провели расследование обстоятельств его увольнения.