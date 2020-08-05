«Фулхэм» обыграл «Брентфорд» и спустя год вернулся в АПЛ

Основное время встречи, которая прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилось вничью - 0:0, а в дополнительное победу «Фулхэму» принес дубль защитника Джо Брайана (105-я и 117-я минуты). У «Брентфорда» единственный гол забил форвард Ибрахим Дервисоглу (120+4).

Таким образом, «Фулхэм» стал последней командой, которая примет участие в английской премьер-лиге на следующий сезон. Ранее право выступить в высшем дивизионе чемпионата Англии добились «Лидс» и «Вест Бромвич».