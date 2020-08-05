Кьеза может перейти в «Манчестер Юнайтед» за 55 млн евро

По информации La Nazione, 22-летним итальянцем активно интересуется «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что руководство «красных дьяволов» готово выделить на покупку Кьезы около 55 миллионов евро.

Ранее стало известно об интересе к игроку со стороны «Ювентуса» и «Интера».

Кьеза является воспитанником «Фиорентины». За основную команду игрок выступает с июля 2016 года. В минувшем сезоне на счету полузащитника 37 матчей, в которых он забил 11 голов и отдал девять ассистов. Его контракт с «фиалками» действует до 30 июня 2022 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 48 миллионов евро.