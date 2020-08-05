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05 августа 07:06
автор: Владислав Корегин

Антонио Конте – об игре с «Хетафе»: Это будет трудный матч против жесткого соперника

Главный тренер «Интера» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги Европы с «Хетафе».

– Команда начала справляться с давлением после того, как поняла, что необходимо восстанавливать потерянные позиции в чемпионате. Надеюсь, что с «Хетафе» можно сделать еще один шаг вперед.

Мы знаем, что это будет трудный матч против жесткого соперника. Команда достигла зрелости, чтобы участвовать в такого рода соревнованиях, – цитирует Конте Sky Sport Italia.

Напомним, что матч 1/8 финала Лиги Европы «Интер» – «Хетафе» состоится сегодня, 5 августа, в Гельзенкирхене. Начало встречи – в 22:00 по московскому времени.

источник: Sky Sport Italia
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