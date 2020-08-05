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05 августа 07:43
автор: Владислав Корегин

Тренер «Шахтера» Каштру – об игре с «Вольфсбургом»: На поле действительно будет большая война

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Вольфсбурга».

– Мы знаем сильные стороны «Вольфсбурга», но также постарались изучить и слабые. Понятно, что в любом составе есть игроки, которые выделяются, но мы должны рассматривать соперника в целом как команду. Готовились наилучшим образом и постараемся показать качественный футбол. Уверен, что на поле действительно будет большая война, борьба за выход в четвертьфинал, – цитирует Каштру пресс-служба донецкого клуба.

Напомним, что первая игра между «Шахтером» и «Вольфсбургом» прошла в Германии и завершилась победой украинской команды со счетом 2:1. Голами отметились нападающий Жуниор Мораес (17-я минута) и полузащитник Маркос Антонио (73). Соперник ответил забитым мячом защитника Джона Брукса (48).

Ответная встреча между командами состоится сегодня, 5 августа, в Киеве. Начало встречи – в 20:00 по московскому времени.

источник: ФК «Шахтер»
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