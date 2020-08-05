Источник: Юран мог получить 14,5 млн рублей за увольнение из «Химок»

Согласно информации Metaratings, 51-летнему специалисту было выплачено порядка 10 миллионов рублей за досрочное расторжение контракта, два миллиона – за моральный ущерб, а также еще два – за выход в финал Кубка России.

Напомним, в минувшем сезоне «Химки» под руководством Юрана пробились в РПЛ, заняв второе место в первенстве ФНЛ, а также дошли до финала Кубка страны, где проиграли «Зениту» (0:1).

1 августа пресс-служба подмосковного клуба объявила об уходе Юрана. Его место занял Дмитрий Гунько.