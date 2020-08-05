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05 августа 11:25
автор: Владислав Корегин

«Бавария» желает продать Боатенга

Центральный защитник «Баварии» Жером Боатенг, по всей вероятности, покинет мюнхенский клуб этим летом.

Как сообщает Bild, контракт 31-летнего немца с командой истекает в конце июня 2021 года. Таким образом, текущее трансферное окно станет последней возможностью для руководства мюнхенцев, чтобы продать игрока.

Отмечается, что на данный момент официальных предложений не поступало, но интерес к защитнику проявляют «Челси» и «Арсенал». Портал Transfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро.

Напомним, Боатенг выступает за «Баварию» с 2011 года. На его счету 320 матчей, в которых он забил восемь голов и отдал 24 ассиста. В чемпионате Англии он выступал за «Манчестер Сити».

Минувший сезон 31-летний немец провел 34 игры (две результативные передачи).

источник: Bild
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