«Бавария» желает продать Боатенга

Как сообщает Bild, контракт 31-летнего немца с командой истекает в конце июня 2021 года. Таким образом, текущее трансферное окно станет последней возможностью для руководства мюнхенцев, чтобы продать игрока.

Отмечается, что на данный момент официальных предложений не поступало, но интерес к защитнику проявляют «Челси» и «Арсенал». Портал Transfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро.

Напомним, Боатенг выступает за «Баварию» с 2011 года. На его счету 320 матчей, в которых он забил восемь голов и отдал 24 ассиста. В чемпионате Англии он выступал за «Манчестер Сити».

Минувший сезон 31-летний немец провел 34 игры (две результативные передачи).