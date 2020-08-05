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05 августа 11:57
автор: Владислав Корегин

Кнохе сменил «Вольфсбург» на «Унион»

Пресс-служба «Униона» сообщили о переходе центрального защитника «Вольфсбурга» Робина Кнохе.

28-летний игрок присоединился к берлинскому клубу на правах свободного агента. Детали контракта пока не разглашаются.

Кнохе выступал за «Вольфсбург» с 2011 года. В составе немецкой команды он принял участие в 226 матчах, забив 14 голов и отдав пять ассистов. Вместе с командой он в 2015-м становился обладателем Кубка и Суперкубка Германии.

источник: ФК «Унион Берлин»
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