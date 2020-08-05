Кнохе сменил «Вольфсбург» на «Унион»

28-летний игрок присоединился к берлинскому клубу на правах свободного агента. Детали контракта пока не разглашаются.
Кнохе выступал за «Вольфсбург» с 2011 года. В составе немецкой команды он принял участие в 226 матчах, забив 14 голов и отдав пять ассистов. Вместе с командой он в 2015-м становился обладателем Кубка и Суперкубка Германии.
Neuer Tage... neuer Spieler 🤩— 1. FC Union Berlin (@fcunion) August 4, 2020
Willkommen bei den Eisernen, Robin ✌
#️fcunion #unveu 🔴⚪ pic.twitter.com/wSzNLtsDEr
источник: ФК «Унион Берлин»