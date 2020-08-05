Экс-тренер «Севильи» возглавил «Алавес»

Отмечается, что 45-летний испанец подписал с командой контракт на один сезон. На этом посту 45-летний специалист сменил Хуана Муниса, покинувшего клуб по окончании сезона.

✅ 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Pablo Machín será el nuevo entrenador del Deportivo Alavés.



Ongi etorri, Pablo❕#MachínAlbiazul #100AñosGloriosos 🦊 — Deportivo Alavés (@Alaves) August 5, 2020

Напомним, что свою тренерскую карьеру Мачин начинал в «Нумансии». Затем, после успешных результатов в «Жироне» (десятое место в чемпионате Италии в сезоне-2017/2018) его пригласила «Севилья», в которой испанец задержался ненадолго – с июля 2018 по март 2019 года. Последним место его работы стал «Эспаньол».

Отметим, что этим летом Мачин должен был возглавить китайский «Циндао Хайню», но «Алавес» смог его перехватить.