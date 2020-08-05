Команда Виктора Булатова выбыла из Кубка России из-за коронавируса

В среду дружина Виктора Булатова, готовящаяся к дебюту в Профессиональной футбольной лиге, должна в Смоленске была провести матч 1/256 финала Кубка России против клуба «Луки-Энергия» из Великих Лук. Но матч не состоялся, а хозяевам выписали техническое поражение – 0:3.

Как сообщает журналист издания «Рабочий путь» Андрей Петухов, перед началом встречи футболисты «Красного», следуя предписаниям медицинского регламента, сдали отрицательные экспресс-тесты на COVID-19. Однако РФС они не устроили – нужно было проходить полноценное тестирование, которое занимает два-три дня. Но в этом случае результаты футболистов «Красного» технически бы не поспели к отчетной игре и, вероятно, смоленской команде также могли засчитать поражение.

Инспектор матча и представитель РФС комментировать сложившийся инцидент отказались.