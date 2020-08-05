Шамиль Газизов: Для «Спартака» других целей, кроме как взять титул, не должно быть

- Надо понимать, что, когда «Спартак» ставит цели на новый сезон, других целей, кроме как взять титул, не должно быть. Понимаю, что есть определенные вещи, связанные с осторожностью, но я верю в команду и вижу, что главный тренер и весь его штаб работают правильно, вижу, что нам надо добавить чуть-чуть красок и мы будем готовы брать эту вершину. Если бы я не был уверен, я бы об этом не говорил, - передает слова Газизова ТАСС.

Ранее генеральный директор «Спартака» рассказал, что Ломовицкий, Тимофеев, Мелкадзе и Гулиев будут либо проданы, либо уйдут в аренду, так как сейчас они не являются игроками основы главной команды. При этом Резиуан Мирзов и Максим Глушенков на данный момент остаются в команде.

Напомним, что в прошлом сезоне «Спартак» занял седьмое место в турнирной таблице российской премьер-лиги. В первом туре нового сезона «Спартак» 9 августа на своем поле сыграет против «Сочи». В среду вечером появилась информация, что на эту игру назначена бригада арбитров во главе с Василем Казарцевым.