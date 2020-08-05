Доменико Тедеско: Пока не знаю, где будем использовать Урунова, но хорошему игроку место найдется

- Урунов – хороший игрок. Первое впечатление, что он очень талантлив. Теперь нам всем надо работать. Он может играть восьмерку в нашей схеме, второго нападающего, крайнего и центрального защитника, опорника. Я пока не знаю, но хорошему игроку всегда найдется место, - передает слова Тедеско «РИА Новости».

Напомним, что 5 августа «Спартак» объявил о трансфере Урунова. Согласно порталу Transfermarkt, трансфер 19-летнего игрока обошелся в 1,5 миллиона евро. Контракт футболиста с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2025 года.

Добавим, что хавбек перешел в «Уфу» из ташкентского «Локомотив» в феврале 2020 года за 1 миллион евро. С тех пор он провел за клуб десять матчей и заработал две желтые карточки.