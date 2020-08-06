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06 августа 00:45

Антонио Конте: Парни доказали, что еще не готовы к отпуску

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал победу команды над «Хетафе» в матче 1/8 финала Лиги Европы.

- Прекрасно знали, какие трудности может принести эта игра. Вначале «Хетафе» был сильнее, но мы смогли взять игру под контроль. Я рад, что ребята доказали, что хотят продолжать и еще не готовы к отпуску. Я счастлив, когда вижу ребят с такой решимостью. Они становятся жесткой командой, в игре которой участвуют все, независимо от того, выходят они на поле или нет, - цитирует Конте Football Italia.

Напомним, что встречи «Хетафе» - «Интер» и «Рома» - «Севилья» проходят в формате одноматчевого противостояния. Таким образом, благодаря сегодняшней победе со счетом 2:0 итальянский клуб сумел пробиться в следующий раунд европейского турнира.

источник: Football Italia
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