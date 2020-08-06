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06 августа 06:43
автор: Юрий Нечаев,

Санчес продолжит карьеру в «Интере»

Футболист разорвал контракт с «Манчестер Юнайтед».

Чилийский нападающий Алексис Санчес подпишет контракт с «Интером» на три года.

Об этом рассказал генеральный директор клуба Беппе Маротта.

«Пока это неофициально, официально оформим в четверг. Игрок полностью принадлежит «Интеру». У нас с ним контракт на 3 сезона», — цитирует Маротту Football Italia.

Напомним, с августа прошлого года Санчес выступал за «Интер» на правах аренды. В 30 матчах за миланский клуб 31-летний чилиец забил четыре гола и отдал 10 результативных передач.

источник: Football Italia
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