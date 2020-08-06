Санчес продолжит карьеру в «Интере»

Чилийский нападающий Алексис Санчес подпишет контракт с «Интером» на три года.

Об этом рассказал генеральный директор клуба Беппе Маротта.

«Пока это неофициально, официально оформим в четверг. Игрок полностью принадлежит «Интеру». У нас с ним контракт на 3 сезона», — цитирует Маротту Football Italia.

Напомним, с августа прошлого года Санчес выступал за «Интер» на правах аренды. В 30 матчах за миланский клуб 31-летний чилиец забил четыре гола и отдал 10 результативных передач.