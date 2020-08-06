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06 августа 07:48
автор: Юрий Нечаев

Натан Аке: Переход в «Манчестер Сити» – это мечта

Защитник заключил с клубом пятилетний контракт.

Защитник Натан Аке поделился эмоциями после перехода из «Борнмута» в «Манчестер Сити».

«Перейти в «Манчестер Сити» - мечта. Это команда мирового уровня. Гвардиола – тренер, которым восхищаются во всем мире. То, как он изменил игру, говорит само за себя. Понимаю, что мне придется много работать, чтобы попасть в состав. Сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь команде завоевать трофеи», - цитирует Аке пресс-служба клуба.

Напомним, вчера «Манчестер Сити» объявил о подписании контракта с 25-летним защитником.

В прошлом сезоне за «Борнмут» футболист провел 30 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.

В послужном списке Аке 11 матчей и один мяч в составе сборной Нидерландов.

источник: ФК «Манчестер Сити»
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