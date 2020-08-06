ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
06 августа 11:07
автор: Юрий Нечаев,

Сульшер - после победы над ЛАСКом: «МЮ» не хватало резкости, но мы выиграли и дело сделано

Манкунианцы вышли в четвертьфинал Лиги Европы.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу своей команды над ЛАСКом в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Нам не хватало резкости. Некоторые из этих ребят не играли какое-то время, и это сказалось. Мы ожидали, что соперник будет бегущим и агрессивным, потому что видели их предыдущие матчи. Тяжело, когда твои игроки какое-то время не играют. Практически все они выходили на 10-15 минут, но это не тоже самое, когда ты проводишь на поле 90 минут, и определенно нам не хватало командной сыгранности. Потребовалось некоторое время, чтобы мы вошли в ритм игры, но мы выиграли этот матч, так что дело сделано», - цитирует норвежца официальный сайт клуба.

Напомним, футболисты «Манчестер Юнайтед» обыграли ЛАСК в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы со счетом 2:1. В составе хозяев голами отметились Джесси Лингард и Антони Марсьяль, у австрийской команды отличился Филипп Визингер.

Первая встреча, которая прошла в Австрии, завершилась со счетом 5:0 в пользу «Манчестер Юнайтед», который по сумме двух встреч вышел в следующий раунд Лиги Европы.

В четвертьфинале «Красные дьяволы» встретятся с датским «Копенгагеном». Противостояние будет состоять из одного матча, который состоится 10 августа.

источник: ФК «Манчестер Юнайтед»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Видео голов и ярких эпизодов противостояния "Пантерз" и "Айлендерс"В сети появилось видео момента взрыва в порту БейрутаПриговор Павлу Мамаеву смягчёнКрасотка, которая развела Пелагею с Телегиным20 доказательств того, что бикини можно носить с любой фигуройКрошечные тряпочки: Квитко в купальнике, который мал на 3 размера
Иванов подписал новый контракт с «Ахматом» (видео)
Предыдущее соглашение истекло 31 июля.
06.08.2020 11:16
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Сульшер - после победы над ЛАСКом: «МЮ» не хватало резкости, но мы выиграли и дело сделано
Манкунианцы вышли в четвертьфинал Лиги Европы.
06.08.2020 11:07
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Вадим Евсеев: «Уфа» может проиграть «Спартаку», может выиграть. Но мы обязательно будем биться
Чемпионат России стартует 8 августа.
06.08.2020 10:10
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Карпин мог завершить тренерскую карьеру из-за ситуации в «Ростове»
В команде появились заболевшие коронавирусом, из-за чего последняя часть сезона оказалась для ростовчан неудачной.
06.08.2020 09:44
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Барселона» не будет продавать молодых футболистов
Каталонцы рассчитывают на своих воспитанников.
06.08.2020 08:21
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Защитник Калулу стал игроком «Милана»
Контракт рассчитан до 2025 года.
06.08.2020 07:57
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Натан Аке: Переход в «Манчестер Сити» – это мечта
Защитник заключил с клубом пятилетний контракт.
06.08.2020 07:48
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Санчес продолжит карьеру в «Интере»
Футболист разорвал контракт с «Манчестер Юнайтед».
06.08.2020 06:43
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Стивен Джеррард: Надеюсь, что в матче с «Байером» сможем показать игру, которой будут гордиться дома
Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард поделился мнением о предстоящем матче 1/8 финала Лиги Европы против «Байера».
06.08.2020 01:18
Футбол
Юлен Лопетеги: В матче с «Ромой» нам предстоит своеобразный финал
Главный тренер «Севильи» Юлен Лопетеги поделился мнением о предстоящем матче 1/8 финала Лиги Европы против «Ромы».
06.08.2020 00:54
Футбол
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика