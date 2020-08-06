Сульшер - после победы над ЛАСКом: «МЮ» не хватало резкости, но мы выиграли и дело сделано

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу своей команды над ЛАСКом в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Нам не хватало резкости. Некоторые из этих ребят не играли какое-то время, и это сказалось. Мы ожидали, что соперник будет бегущим и агрессивным, потому что видели их предыдущие матчи. Тяжело, когда твои игроки какое-то время не играют. Практически все они выходили на 10-15 минут, но это не тоже самое, когда ты проводишь на поле 90 минут, и определенно нам не хватало командной сыгранности. Потребовалось некоторое время, чтобы мы вошли в ритм игры, но мы выиграли этот матч, так что дело сделано», - цитирует норвежца официальный сайт клуба.

Напомним, футболисты «Манчестер Юнайтед» обыграли ЛАСК в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы со счетом 2:1. В составе хозяев голами отметились Джесси Лингард и Антони Марсьяль, у австрийской команды отличился Филипп Визингер.

Первая встреча, которая прошла в Австрии, завершилась со счетом 5:0 в пользу «Манчестер Юнайтед», который по сумме двух встреч вышел в следующий раунд Лиги Европы.

В четвертьфинале «Красные дьяволы» встретятся с датским «Копенгагеном». Противостояние будет состоять из одного матча, который состоится 10 августа.