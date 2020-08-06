Иванов подписал новый контракт с «Ахматом» (видео)

Полузащитник Олег Иванов продлил контракт с «Ахматом».

Пресс-служба клуба сообщает, что новое соглашение рассчитано до конца сезона-2020/21.

Олег Иванов подписал новый контракт с грозненцами, рассчитанный до конца сезона 2020/21.

За «Ахмат» полузащитник выступает с 2012 года, сыграв около 230 игр в чемпионате и Кубке России. pic.twitter.com/k0O6pDxHJj — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) August 6, 2020

34-летний Иванов является воспитанником московского «Спартака». За клуб из Грозного он выступает с 2012 года.