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06 августа 11:16
автор: Юрий Нечаев,

Иванов подписал новый контракт с «Ахматом» (видео)

Предыдущее соглашение истекло 31 июля.

Полузащитник Олег Иванов продлил контракт с «Ахматом».

Пресс-служба клуба сообщает, что новое соглашение рассчитано до конца сезона-2020/21.

34-летний Иванов является воспитанником московского «Спартака». За клуб из Грозного он выступает с 2012 года.

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 30 матчах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

«Ахмат» начнет чемпионат России-2020/21 гостевым матчем против тульского «Арсенала». Встреча состоится 9 августа.

источник: ФК «Ахмат»
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