Санчес стал полноценным игроком «Интера»

Отмечается, что соглашение с 31-летним чилийцем будет действовать до 2023 года. «Манчестер Юнайтед», отдавший игрока в аренду в миланский клуб на сезон, согласился бесплатно расторгнуть контракт со своим футболистом.

Напомним, Санчес оказался в «Интере» летом 2019 года на правах аренды. На его счету 30 матчей, в которых он забил четыре гола и отдал десять ассистов.

Минувший сезон подопечные Антонио Конте завершили на втором месте в чемпионате Италии, набрав 82 очка. Команда продолжает борьбу в розыгрыше Лиги Европы – вчера они обыграли «Хетафе» (2:0) и вышли в четвертьфинал турнира, где встретятся с победителем пары «Байер» – «Рейнджерс».