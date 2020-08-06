Вячеслав Караваев: Ловрен - чемпион АПЛ, победитель Лиги чемпионов, то есть уровень топовый

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев поделился мнением о новобранце команды Деяне Ловрене.

«Во вторник мы впервые тренировались вместе. После одного занятия что-то сказать сложно. Деян пока будет привыкать к новым партнерам, условиям в команде. Хотя понятно, что это чемпион АПЛ, действующий победитель Лиги чемпионов, то есть уровень топовый. Но воспринимаем его как любого другого новичка — мы, футболисты, все делаем одно дело. Надеюсь, Деян как можно быстрее адаптируется в «Зените» и поможет нам на пути к новым трофеям», - цитирует Караваева «РИА Новости».

Напомним, Ловрен перешел в «Зенит» из «Ливерпуля» за 12 миллионов евро. Хорват подписал контракт с российским клубом на три года.

Ловрен играл за мерсисайдцев с 2014 по 2020 год. Вместе с «Ливерпулем» он выигрывал чемпионат Англии и Лигу чемпионов.

7 августа «Зенит» сыграет против «Локомотива» за Суперкубок России, а 11 августа, в первом туре чемпионата России, питерцы в гостях встретятся с «Ротором».