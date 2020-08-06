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06 августа 13:20
автор: Владислав Корегин,

«Шахтер» отказался продавать полузащитника Соломона в «Аталанту» за 12 млн евро

Атакующий полузащитник донецкого «Шахтера» Манор Соломон входит в сферу интересов «Аталанты».

Как утверждает Sport1, руководство «бергамасков» предложило за 21-летнего израильтянина около 12 миллионов евро. «Горняки» ответили отказом, так как хотят получить большую сумму за молодого игрока.

Соломон выступает за «Шахтер» с 11 января 2019 года, подписав контракт на пять лет. За донецкий клуб он провел 43 матча, в которых забил семь мячей и сделал шесть результативных передач.

Вчера игрок стал автором одного из трех голов в ворота «Вольфсбурга» (3:0) в ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы.

источник: Sport1
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«Шахтер» отказался продавать полузащитника Соломона в «Аталанту» за 12 млн евро
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