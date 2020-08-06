Ананидзе – о переходе в «Ротор»: Решение принял не сразу – были предложения из Грузии и Турции

– Я был в этот момент в Грузии. По телефону узнал, что интересуется «Ротор». Решение принял не сразу: думал, размышлял. У меня были еще другие варианты продолжения карьеры – из Грузии и Турции. Но только «Ротор» сделал официальное предложение, все шло хорошо в переговорах и я решил вернуться в Россию, – цитирует Ананидзе пресс-служба волгоградского клуба.

Напомним, что последним клубом 27-летнего полузащитника был греческий «Анортосис», в составе которого он провел шесть матчей.

В России Джано выступал за «Спартак», «Ростов» и «Крылья Советов». В общей сложности он отыграл 179 игр, забил 22 голов и отдал 27 ассистов.

Сегодня, 6 августа, пресс-служба «Ротора» объявила о переходе Ананидзе.