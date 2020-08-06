Дядюн продлил контракт с «Химками»

Отмечается, 32-летний россиянин останется в клубе еще на один сезон.
Дядюн перешел в «Химки» в июле 2019 года в статусе свободного агента. Ранее он выступал за «Рубин», «Ростов», московское «Динамо», нальчикский «Спартак», «Балтику» и «Томь».
В минувшем сезоне на счету форварда семь голов и три ассиста в 22 матчах.
✍ Владимир Дядюн заключил новое соглашение с «Химками» сроком на один год.— ФК Химки (@fc_khimki) August 6, 2020
🎙 «С нашей командой мы провели хороший сезон, и впереди — новый период — Российская Премьер-Лига, в которой я буду рад защищать цвета «Химок». pic.twitter.com/B6QTNHb6Qb