РФС снял с «Тамбова» запрет на регистрацию новых футболистов

Как сообщает пресс-служба организации, на заседании было принято решение удовлетворить заявление «Тамбова» о снятии запрета на регистрацию новых футболистов, наложенного в качестве обеспечительной меры по делу Салли Мурину.

«В связи с исполнением Ассоциацией «ФК «Тамбов» Тамбовской области решения Палаты по разрешению споров от 23 июля 2020 года по делу Салли Муниру vs. ФК «Тамбов» снять соответствующий запрет на регистрацию новых футболистов», - говорится в сообщении опубликованном на официальном сайте РФС.

Напомним, в четверг в преддверии нового сезона РПЛ «Тамбов» официально представил новый логотип и фирменный стиль команды.

Добавим, что в первом туре нового сезона «Тамбов» сыграет с «Ростовом». Встреча состоится 8 августа в Саранске на стадионе «Мордовия Арена».