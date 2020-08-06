Панченко подписал трехлетний контракт с «Тамбовом»

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано сроком на три года, при условии, что тамбовская команда сохранит прописку в РПЛ.

Отмечается, что выступать за «Тамбов» форвард будет под десятым номером.

Напомним, что в четверг РФС снял с клуба запрет на регистрацию новых футболистов.

Панченко выступал за «Динамо» с 2016 года. 27 июля московский клуб объявил, что нападающий покидает команду в связи со сроком окончания контракта. В минувшем сезоне форвард сыграл за бело-голубых 23 матча и забил два гола.