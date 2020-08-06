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06 августа 21:31

Панченко подписал трехлетний контракт с «Тамбовом»

«Тамбов» официально объявил о подписании соглашения с Кириллом Панченко.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано сроком на три года, при условии, что тамбовская команда сохранит прописку в РПЛ.

Отмечается, что выступать за «Тамбов» форвард будет под десятым номером.

Напомним, что в четверг РФС снял с клуба запрет на регистрацию новых футболистов.

Панченко выступал за «Динамо» с 2016 года. 27 июля московский клуб объявил, что нападающий покидает команду в связи со сроком окончания контракта. В минувшем сезоне форвард сыграл за бело-голубых 23 матча и забил два гола.

источник: ФК «Тамбов»
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автор: Владислав Корегин
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