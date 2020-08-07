Эшпириту Санту - после победы над «Олимпиакосом»: Парни отдали все силы

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту поделился эмоциями после победы над «Олимпиакосом» в 1/8 финала Лиги Европы.

«Парни отдали все силы, и наш вратарь сегодня был очень хорош. Первый матч прошел давным-давно, но сегодня мы показали, что все это было не зря.

Мы начали сезон больше года назад. В последнем матче сезона на нашем стадионе мы одержали великолепную победу и пробились в четвертьфинал. Это прекрасно. Нужно понимать, сколько сил отдали наши игроки», - цитирует тренера официальный сайт УЕФА.

Напомним, вчера «Вулверхэмптон» обыграл «Олимпиакос» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. В составе победителей голом отметился Рауль Хименес.

Первая игра, которая состоялась в Греции, завершилась вничью – 1:1. Таким образом, английская команда вышла в ¼ финала турнира, где сыграет против испанской «Севильи».