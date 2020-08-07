Фонсека - после поражения от «Севильи»: «Рома» сделала все возможное, но соперник был сильнее

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека считает справедливым поражение своей команды от «Севильи» в 1/8 финала Лиги Европы.

«Я разочарован, но должен признать, что поражение заслуженное. Сейчас «Севилья» сильнее, она играла лучше, а нам остается смириться с ее превосходством. Мы сделали все возможное, но было сложно бороться с командой, которая сейчас играет лучше» , - заявил тренер Sky Sport Italia.

Напомним, футболисты «Севильи» обыграли «Рому» в матче 1/8 финала Лиги Европы со счетом 2:0. В составе испанского клуба голами отметились Серхио Регилон (21-я минута) и Юссеф Эн-Несири (44).

Противостояние между «Ромой» и «Севильей» состоит из одного матча. Таким образом, благодаря этой победе испанский клуб сумел пробиться в следующий раунд европейского турнира, где встретится с «Вулверхэмптоном». Матч состоится 11 августа.