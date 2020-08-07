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07 августа 09:11
автор: Юрий Нечаев,

Ларс Бендер: «Байер» мог забить «Рейнджерс» еще один или два мяча

В Лиге Европы были сыграны матчи 1/8 финала.

Капитан «Байера» Ларс Бендер прокомментировал победу своей команды над «Рейнджерс» в Лиге Европы.

«Соперник пытался идти вперед и создавать моменты, но нам удавалось «читать» все их задумки. Сегодня у нас была возможность забить еще один или два мяча. В финальной стадии мы должны лучше реализовывать моменты. Сегодня главное, что нам удалось хорошо комбинировать, поймать нужный ритм и избежать травм», — цитирует Бендера пресс-служба УЕФА.

Напомним, футболисты «Байера» обыграли «Рейнджерс» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы со счетом 1:0. В составе победителей голом отметился Мусса Диаби.

Первая встреча команд, которая состоялась в Шотландии, также завершилась победой «Байера» - 3:1. Таким образом, по сумме двух матчей немецкая команда вышла в 1/4 финала турнира, где сыграет против «Интера».

Встреча состоится 10 августа.

источник: UEFA (УЕФА)
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