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07 августа 09:23
автор: Юрий Нечаев,

Алексис Санчес: Я голоден до побед, поэтому счастлив остаться в «Интере» (видео)

Футболист разорвал контракт с «Манчестер Юнайтед».

Полузащитник «Интера» Алексис Санчес обратился к болельщикам команды после того, как стал полноценным игроком миланского клуба.

«Привет, фанаты «Интера». Я очень рад остаться с вами. Я хотел остаться здесь, потому что я нашел семью, персонал и всех, кто хочет бороться и что-то выиграть для этого клуба.

Я голоден до побед и хочу что-нибудь выиграть, поэтому я счастлив быть здесь, с вами», — сказал чилиец в видеообращении, опубликованном в Twitter клуба.

Напомним, с августа прошлого года Санчес выступал за «Интер» на правах аренды. В 30 матчах за миланский клуб 31-летний футболист забил четыре гола и отдал 10 результативных передач.

Минувший сезон подопечные Антонио Конте завершили на втором месте в чемпионате Италии. Команда продолжает борьбу в розыгрыше Лиги Европы – вчера она обыграла «Хетафе» (2:0) и вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с «Байером» 10 августа.

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