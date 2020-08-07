Алексис Санчес: Я голоден до побед, поэтому счастлив остаться в «Интере» (видео)

Полузащитник «Интера» Алексис Санчес обратился к болельщикам команды после того, как стал полноценным игроком миланского клуба.
«Привет, фанаты «Интера». Я очень рад остаться с вами. Я хотел остаться здесь, потому что я нашел семью, персонал и всех, кто хочет бороться и что-то выиграть для этого клуба.
Я голоден до побед и хочу что-нибудь выиграть, поэтому я счастлив быть здесь, с вами», — сказал чилиец в видеообращении, опубликованном в Twitter клуба.
📹 | MESSAGGIO— Inter (@Inter) August 6, 2020
Il Nino Maravilla @Alexis_Sanchez ha un messaggio per voi, interisti!
Dategli il vostro benvenuto - di nuovo 😉 - nella famiglia nerazzurra! 👇 pic.twitter.com/qVKLwz7T0Q