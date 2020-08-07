Алексис Санчес: Я голоден до побед, поэтому счастлив остаться в «Интере» (видео)

Полузащитник «Интера» Алексис Санчес обратился к болельщикам команды после того, как стал полноценным игроком миланского клуба.

«Привет, фанаты «Интера». Я очень рад остаться с вами. Я хотел остаться здесь, потому что я нашел семью, персонал и всех, кто хочет бороться и что-то выиграть для этого клуба.

Я голоден до побед и хочу что-нибудь выиграть, поэтому я счастлив быть здесь, с вами», — сказал чилиец в видеообращении, опубликованном в Twitter клуба.