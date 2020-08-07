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07 августа 12:16
автор: Владислав Корегин,

Ван Перси вошел в тренерский штаб «Фейеноорда»

Бывший нападающий сборной Голландии Робин ван Перси в следующем сезоне станет одним из ассистентов Дика Адвоката в «Фейеноорде», сообщает пресс-служба клуба.

Согласно источнику, 37-летний голландец будет помогать линии атаки в тренировочном процессе. Отмечается, что 72-летний наставник лично пригласил Робина в команду на новую должность.

– Это не официальная должность. Поэтому мне трудно дать ей какое-либо определенное название. Все-таки, я не считаю себя тренером нападающих. Думаю, что это беспроигрышная ситуация, так как я собираюсь выяснить здесь, что конкретно мне по душе, – сказал ван Перси.

Голландский форвард завершил карьеру летом прошлого года. Он выступал за такие команды, как «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Фенербахче» и «Фейеноорд». В составе национальной сборной он провел 102 матча, забив 50 голов.

источник: ФК «Фейеноорд»
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