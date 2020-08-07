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07 августа 13:16
автор: Владислав Корегин,

Тюнин вернулся в «Химки» в качестве тренера-аналитика

Пресс-служба «Химок» объявила о возвращении в команду полузащитника Николая Тюнина.

Отмечается, что 33-летний специалист займет должность тренера-аналитика.

– Я очень рад вернуться домой – в футбольный клуб «Химки» и любимый город! Я возвращаюсь в другом качестве, готов работать и приносить максимум пользы, которую смогу дать команде. Буду счастлив снова увидеться с болельщиками «Химок», с которыми у меня всегда были очень теплые отношения, – сказал Тюнин.

В составе подмосковного клуба полузащитник провел 145 матчей, забил 12 голов и отдал два ассиста. Также он выступал за такие клубы, как «Спартак-2», «Урал» и «Ротор».

источник: ФК «Химки»
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